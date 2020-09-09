مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أجنبيتين فوق بحر البلطيق

اعترضت طائرة روسية من طراز "سو-27"، اليوم الأربعاء طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن المقاتلة "Su-27" نفذت عملية الاعتراض بدقة، مع احترام القواعد الدولية، وأجبرت طائرتي الاستطلاع على الابتعاد عن المجال الجوي الروسي.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من قمرة القيادة المقاتلة الروسية، وهي تحلق إلى جانب طائرة الاستطلاع الأمريكية "RC-135"، وطائرة الاستطلاع السويدية "Gulf Stream".