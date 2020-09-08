الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري"٬ تعقد في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس.ويحاضر في الندوة: الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة ايجي جيت eg gate بالقرية الذكية، ويديرها الدكتور شوقي محمود علي سالم عضو اللجنة.في سياق متصل٬ يليها في الخامسة مساء٬ ندوة بعنوان "السلسلة الرقمية والعملة الافتراضية وعلاقتها بالملكية الفكرية"٬ والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس٬ بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.ويحاضر فيها: الدكتور أشرف عبد الوهاب الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسبات٬ ويعقب على المحاضرة الدكتور حسام لطفي٬ ويديرها المهندس زياد عبد التواب. تأتي الندوة في إطار التعاون بين لجان المجلس المتخصصة.تعقد الندوتين مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.