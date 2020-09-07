التحقيق مع مدرب اسكواش للتحرش بلاعبات نادٍ بالنزهة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مدرب اسكواش متهم بالتحرش باللاعبات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم.وتبين من التحقيقات أنه تلقت النيابة العامة بلاغاً من المجلس القومي للمرأة يفيد بتعرض عدد من الفتيات للتحرش على يد مدرب اسكواش داخل أحد الأندية بمنطقة النزهة.وبفحص البلاغ أمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله في ما هو منسوب إليه من تهم.