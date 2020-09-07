«خطة حضارة».. تفاصيل التصالح بمخالفات البناء في المحافظات

عمرو الشامي - هبه عويضه - سارة الوردانى - علي عواد - زينب علاء - ياسمين شعيب - إسلام نبيل - مصطفى عبدالله - شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر - عبدالله هشامشهدت محافظات الجمهورية إقبالا ملحوظا بمختلف مراكزها على طلبات التصالح مع الدولة في مخالفات البناء، في الوقت الذي بذلت الجهات المسؤلة جهودها للتسهيل على المواطنين في إنجاز طلباتهم.«الدستور» ترصد نسب وأرقام طلبات التصالح بالمحافظات، بجانب عرض التسهيلات المقدمة ونسب التخفيض في الأسعار والمواعيد المقررة.القاهرة: 30 سبتمبر آخر ميعاد لـ «التصالح»أعلنت محافظ القاهرة تنفيذها لقرار رقم 3967 لسنة 2020 للتسهيل على المواطنين بتخفيض قيمة رسوم التصالح بمخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة.من جانبه شدد اللواء خالد عبدالعال على انتهاء المهلة من قبل الحكومة يوم 30 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن التصالح في المخالفات يأتي بنسبة 25% من قيمة المخالفة.وكشف مصدر لـ"الدستور" أن محافظ القاهرة يدرس كل حي حسب طبيعته المعمارية الخاصة، مشيرًا إلى ملف التصالح مقرون بملف الانتهاء من العشوائيات 2020.وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وجاء تعديل القرار بإلغاء القرار رقم 10352 لسنة 2019 من تاريخ العمل بالقرار الجديد.إقبال كبير من مواطني الجيزة للتقدم بالتصالح في مخالفات البناءتشهد فروع المركز التكنولوجي بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد للتصالح.وتوافد مواطني مركز ومدينة أبو النمرس حتى الساعة العاشرة والنصف على المركز التكنولوجي للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، كما شهد مراكز منشأة القناطر والدقي والهرم التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء، توافدا كبيرا من المواطنين للتقدم للتصالح.ووضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.وأعلن المحافظ إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون مدربون ومتفرغون لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكدًا دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وستتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.تخفيضات ما بين 25% لـ 40% في سعر المتر بكفر الشيخشهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، بعد أن قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تخفيضات ما بين 25% لـ 40% في سعر المتر استجابة لطلبات المواطنين.وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء، لافتا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.وعن عدد طلبات التصالح التي استقبلتها المحافظة، يقول محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات لـ«الدستور» أن عدد الطلبات تجاوز 41 ألف أي بواقع 20 % من مخالفات المحافظة حسب المخالفات المسجلة، محذرا من البيانات الوهمية وعدم الجدية في تنفيذ إزالة تلك المخالفات.فيما أعلنت المحافظة إزالة 762 حالة إزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية منها 182 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 45834 مترًا، و578 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 310 فدان و32 سهم، فضلا عن وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، وسيتم إزالة التعديات بصفة يومية بالمراكز والقرى، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية.وقال محافظ كفرالشيخ إنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضي.إجمالي المتحصلات أكثر من نصف مليار جنيه بالإسكندريةأعلنت محافظة الإسكندرية، أن إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ نصف مليار جنية حتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح لـ٣٠٧٠ طلب، وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح وتقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.وأضاف «الشريف» أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨.وأوضح أنه خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ وحتى الآن أزالت المحافظة ٢٨٤٤ حالة؛ منها ١٢٦٧ إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية وتعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية أو على أملاك الدولة أو البناء المخالف، كما حددت محافظة الإسكندرية، قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع، طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في كل أحياء الإسكندرية.حقيقة التخفيض لـ50 جنيه فى القرى بسوهاجاجتمع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بعدد من نواب المحافظة مطالبات الأهالي بتخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء مراعاة لظروفهم الحالية في ظل موجه الإزالات التي تشهدها المحافظة وتحويل العديد منهم للنيابة العسكرية.وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم التوافق على تخفيض قيمة التصالح في معظم المحافظة تختلف باختلاف المكان ووعد المحافظ بالموافق بعد طرح الأمر على أحد اللجان المتخصصة بهذا الشأن.وأضاف «سالم» أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تخفيض قيمة المصالحات من خلال تقسيم المدينة إلى 3 مستويات كالاتى وهي المستوى الأول وتم تخفيضه بنسبة 15% والثاني تخفيضه بنسبة 25% أما المستوى الثالث وتم تخفيضه بنسب من 30% إلى 35%.وتابع: أما القرى فيتم تحديد قيمة التصالح للمتر بـ٥٠ جنيه وهو الحد الأدنى.وأشار إلى أن هناك عددا من الأماكن المتاخمة بالسكان وواقعة بنطاق المدينة ولا يمكن حسابها بحساب المدن وهي (قلفاو- القنابرة - حوض الوسية - حوض الشريف - عرب محروس - عرب الأطاولة) وهي المناطق التابعة للدائرة بتخفيض بنسبة 50% من أقل قيمة مقدره بالمنطقة الثالثة بالمدينة.وأعلنت محافظة سوهاج أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، تقدموا حتى الآن بـ 17 ألف و247 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 107 مليون و17 ألف جنيه، منها حوالي 97 مليون و222 ألف رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، وتبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.وبحسب بيانا الرسمية الصادرة من المحافظة جاء مركز المنشاة في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 2169 طلب، يليه مركز البلينا بـ 1909 طلب، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بـ 1869 طلب، وذلك حتى 24 أغسطس الجاري.٣٢٥٦٧ طلب تصالح والأحياء والمراكز تعمل حتى الساعة السابعة مساء بالغربيةأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت أكثر ٣٢٥٦٧ طلب للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المحافظة أزالت 3865 مخالفة وتعدي على الأراضي لزراعية وأملاك الدولة.وأضاف أن الأحياء تقوم بالعمل حتى الساعة السابعة مساءا يوميا بما فيهم أيام الجمع والعملات الرسمية، مشددا على رؤساء الإحياء والمدن بضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على حل جميع المشاكل.وصرح محافظ الغربية بأنه سيتم إنشاء وحدة لرصد مخالفات البناء في المحافظة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.تخفيض 25% من قيمة المخالفة للتسهيل على المواطنينتشهد محافظة الشرقية، حالة من الاستنفار في المراكز التكنولوجية، وفي رئاسات مختلف المدن والمراكز، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، قبل انتهاء موعد التقديم بنهاية سبتمبر الحالي، ومراعاة لظروف المواطنين تقدم المحافظة تسهيلات للمتقدمين للتصالح لكي يتم ضمهم تحت مظلة الدولة.وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تقرر إعادة النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة، لكل من سدّد ودفع مقدم جدية 25% من قيمة المخالفة.وأوضح أنه تم الموافقة على النظر في تخفيض الأسعار المحددة للتصالح، من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح، وسدد نسبة 25% مقدم الجدية، حتى يتثنى لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر للتصالح بعد الفحص وموافقه اللجنة المشكلة لذلك.وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم تقديم كافه التسهيلات للمواطنين فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم والحفاظ على أمنهم وتوفير الحياه الكريمه لهم وإعادة الأمور إلى نصابها.يذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يوميا توافدا كثيفا من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث استقبلت المراكز من المواطنين ٥٣ ألف و٧١٣ طلبًا وتسديد ٣٥٠ مليون و٩٦٦ ألف جنيهًا.70% من إجمالي التصالح في المخالفات وتخفيض 40% بالبحر الأحمرقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه تم تخفيض مابين 30 % الي 40% في أسعار التصالح لمخالفات البناء بالمحافظة، على حسب كل منطقة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أنه لا تصالح مع مخالفات البناء على أملاك الدولة، كما أنه تم تنفيذ إزالات صدرت منذ سنوات سابقة ضد المخالفين ولم يتم إزالتها في الفترة الماضية، وتم تحصيل نحو 70% من إجمالي التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة.وأضاف حنفي في تصريحات له أن معظم التعديات على أملاك الدولة كانت خلال فترة الانفلات الأمني عام 2012، مؤكدًا أن الدولة لديها منظومة تسمي التغيرات المكانية لمواجهة التعديات على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن تنفيذ الإزالة يكون على نفقة المخالف والمتعدي على أملاك الدولة.وأوضح أن المحافظة تقوم بنقل الأسر لأماكن بديلة آمنة أولًا ثم البدء في تنفيذ الإزالة، موضحًا أن إزالة التعديات على أملاك تعود بايجابية على المواطن الملتزم، مشددًا أنه لا تصالح مع مخالفات البناء على أملاك الدولةظ.الفيوم تسهل اجراءات التصالح في مخالفات البناءأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن هناك أكثر من 85% من المخالفين في البناء تقدموا للتصالح مع الدولة في محافظة الفيوم، حيث يتبقى أقل من الـ15% وهذه نسبة بسيطة بالنسبة لعدد المخالفين، مؤكدًا أنه ليس هناك نية في مد الفترة والتي تنتهي 30 سبتمبر المقبل.وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي المصري في توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل الى ١٠ سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المحاسب أشرف حافظ المدير الإقليمي للبنك الأهلي، والمحاسب علاء البولاقي مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالى للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.وتناول الاجتماع آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقًا لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكدًا على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في ٣٠ ستمبر الجاري.استمرار تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء وتسهيلات لمواطني مطروحأكد وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار استقبال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح في تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بتسهيل وتيسر إجراءات التقدم للتصالح للمواطنين بفتح المركز التكنولوجي حتي الساعة الخامسة مساءا طوال أيام الأسبوع وتذليل أي عقبات للمتقدم للتصالح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار عبد الرازق إلي إن تلقي طلب للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 سبتمبر المقبل لطلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي، وإما طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 سبتمبر القادم، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25 % جدية التصالح لتقنين اوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة للتصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.التصالح في 25 ألف حالة تصلح بقيمة 80 مليون جنيهًا بمخالفات البناء بقناقال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مؤكدًا ان ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.وأضاف محافظ قنا في تصريحات لـ"الدستور" إن إجمالي ما تم تحصيله من أهالي قنا، مقابل التصالح في مخالفات البناء وصل الي مايقرب من 80 مليون جنيه حتى الآن، وذلك في مايقرب من 25 ألف ملف حالة، لافتًا إلي أن المبلغ المتحصل عبارة الرسوم وقيمة الجدية في التصالح، مؤكدًا على استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.واكد محافظ قنا، على ضرورة تقدم المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بطلباتهم الي الوحدات المحلية التابعة لهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح والمدى الزمني هو 30 سبتمبر 2020.ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.١٣٢ألف ٦٩٧ طلب تصالح بالمنوفيه بجملة عوائد ٤٠٥ مليون جنيهأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن 15 سبتمبر الجارى أخر موعد لتلقى نسبة الـ25 % جدية التصالح في مخالفات البناء، مناشدًا المواطنين ممن لم يتقدموا بدفع جدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع النسبة المقررة لتقنين أوضاعهم وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين عقب إنتهاء المدة المقررة تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بملف التصالح حتى الآن بلغت 132 ألف و697 طلب بجملة عوائد محصلة (504 مليون جنيه)، مشددًا ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.كما كلف محافظ المنوفية نواب رؤساء المراكز المكلفين بملف التصالح كل في نطاقه بالمرور اليومى على القرى لتذليل العقبات التى تعوق سير العمل بالملف لضمان تحقيق المستهدف.وأكد أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وكلف محافظ المنوفية نواب رؤساء المراكز المكلفين بملف التصالح كل في نطاقه بالمرور اليومى على القرى لتذليل العقبات التى تعوق سير العمل بالملف لضمان تحقيق المستهدف.كما تم تفعيل لجان التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تم مناقشة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين وكذا مراجعة طريقة تقييم الأسعار.كما شددًا محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع أعضاء اللجان والتأكيد على تسجيل الشكوى بالرقم والتاريخ وإعداد الملفات بشكل صحيح ومنظم لاتخاذ اللازم لسرعة إنهاء الأعمال، ووجه محافظ المنوفية بضرورة عقد اجتماع أسبوعي للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح وإعداد تقرير بذلك.