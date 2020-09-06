مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالدقهلية.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة، بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية -سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على "بندقية آلية، 2 طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة"، وبتفتيش الشقة عُثر على (3كيلو بانجو، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمولة".يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.