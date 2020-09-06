رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
شريف أحمد معوض
شريف أحمد معوض
ياسمين شعيب
طباعة
كرم اللواء شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى، وفريق العمل من الأطباء والصيادلة والتمريض تقديرًا لدورهم المجتمعي المتميز فى خدمة أهالى مطروح، ورسالتهم السامية في خدمة أهالي المحافظة.

وأشاد "عوض" بجهود جامعة الإسكندرية وتعاونها المثمر والمستمر في تقديم الخدمات المجتمعية خاصة الطبية والإنسانية والتثقيف والوعي مع مواصلة القافلة لأعمالها على مدار الثلاثة أيام الماضية واستكمالها وصولا لسيوة فى أقصى جنوب المحافظة نهاية الأسبوع.

وقدم الدكتور عبد المنعم فوزي الشكر والتقدير نيابة عن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إلى قيادة المنطقة الغربية العسكرية معربًا عن امتنانه للتعاون والمجهودات التي بذلوها من أجل تذليل كافة العقبات لنجاح عمل القافلة بالإضافة إلى شكر وتقدير الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والذي أثنى على الدور المحورى لقيادة المنطقة والذي أدى لظهور القافلة بهذا الشكل المشرف.
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)
تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

«الصحة»: 16 وفاة و130 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

محمد نبيل: إنهاء هيكلة العاملين بإقليم وسط الصعيد الثقافي

أمسيات شعرية ومناقشات أدبية بـ «ثقافة القليوبية»

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع