تكريم القافلة التنموية بجامعة الإسكندرية لخدمة أهالي مطروح (صور)

كرم اللواء شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى، وفريق العمل من الأطباء والصيادلة والتمريض تقديرًا لدورهم المجتمعي المتميز فى خدمة أهالى مطروح، ورسالتهم السامية في خدمة أهالي المحافظة.وأشاد "عوض" بجهود جامعة الإسكندرية وتعاونها المثمر والمستمر في تقديم الخدمات المجتمعية خاصة الطبية والإنسانية والتثقيف والوعي مع مواصلة القافلة لأعمالها على مدار الثلاثة أيام الماضية واستكمالها وصولا لسيوة فى أقصى جنوب المحافظة نهاية الأسبوع.وقدم الدكتور عبد المنعم فوزي الشكر والتقدير نيابة عن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إلى قيادة المنطقة الغربية العسكرية معربًا عن امتنانه للتعاون والمجهودات التي بذلوها من أجل تذليل كافة العقبات لنجاح عمل القافلة بالإضافة إلى شكر وتقدير الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والذي أثنى على الدور المحورى لقيادة المنطقة والذي أدى لظهور القافلة بهذا الشكل المشرف.