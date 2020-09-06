تقرير أمريكى: إيران على بعد «3 أشهر» من امتلاك سلاح نووى

ذكرت صحيفة واشنطن "فيري بيكون" المختصة بالأمن القومي، أن إيران على بعد ثلاثة أشهر فقط من صنع سلاح نووي.ونقلت الصحيفة عن مسئولون أمريكيين، أن لدى الولايات المتحدة دليلا على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.ويتوقع الخبراء النوويون أن إيران الآن على بعد 3 أشهر ونصف الشهر فقط من "وقت الاختراق"، ما يؤشر لمدى اقتراب البلاد من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي، كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين، وفقا لتقرير أوردته الصحيفة الأمريكية.وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن أن إيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب، ما أثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي.وأتاحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها، والتي كانت في السابق محظورة، وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية.