حبس عامل ضبط بحوزته 3 قطع أثرية ومواد مخدرة بالبحيرة

قرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود سكرتارية محمد الشرقاوي، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 قطع أثرية وأسلحة نارية ومواد مخدرة داخل منزله بإحدى القرى التابعة لمركز إيتاي البارود.وكان ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شعراوي قد تمكنوا من ضبط عامل بحوزته 3 قطع أثرية وأسلحة نارية ومواد مخدرة داخل منزله بإحدى القرى التابعة لمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.وكانت معلومات وردت لضباط مباحث إيتاى البارود بقيام «أحمد. ا. ش» 29 سنة، عامل، ومقيم بقرية النقراش بالاتجار في الأسلحة النارية متخذا من منزله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.بعرض المعلومات على اللواء محمد الشعراوي مدير المباحث أمر بالتحرى حول المتهم ونشاطه وضبطه وما يحوزه من أسلحة، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات وبعد استئذان النيابة داهمت قوة من مباحث المركز منزل المتهم وتفتيشه عثر على 3 قطع يشتبه فى كونها أثرية و3 قطع أسلحة نارية وقطعة من المواد المخدرة ومبلغ 800 دولار حصيلة تجارته المشبوهة وسيارة ملاكى يستخدمها في تحركاته.تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التى قررت بحبس المتهم.