«محرومون من الزواج».. مرضى «فيروس بي» بين رخصة الدين ورأي الطب

الإحصاء: مليون و400 ألف مصاب بالفيروس الصامت

أطباء: لا مانع من الزواج

الطفل في مأمن من فيروس بي عند تطعيمه عند الولادة

الإفتاء: الزواج حرام إذا لم يخبر الطرف الآخر بالحقيقة

سبتمبر من عام 2017 شهد تحولًا في حياة خالد عامر، حينما ذهب للتطوع بالدم لأحد أقاربه المصاب في حادث فاجئه الطبيب بأنه حامل لفيرس الكبدي الوبائي "بي" لكنه من النوع الخامل، على الفور أجرى فحوصات وكانت أنزيمات الكبد طبيعية، لكن الدم يحمل للعدوى.يروي " خالد": منذ تلك اللحظة وحتى الآن يخضع لعلاج الفيروس، لكنه شاب قارب من بلوغ الثلاثين، رغب في الزواج، وكلما تقدم لخطبة فتاة ويخبر أهلها بمرضه يكون الرفض، حتى أنه وقع في حيرة من أمره.."هل يمتنع عن الزواج أم يقدم على الخطبة وبعد الزواج أقوم بالتطعيم ويخضع زوجته لنفس التطعيم الوقائي، خاصة انه علم بأن الحالة الخامة لا تنقل العدوى لغيره لذا ليس على من يوافق الزواج به التوجس.حسب أخر الاحصائيات بعد اجراء مسح وبائي شامل للمصريين ضمن حملة 100 مليون صحة، فإن عدد المرضى المصابين بفيروس B في مصر، يُقدر بحوالي مليون و400 ألف مريض، منهم من يعلم بإصاباته بـ"الفيروس"، ويتلقى علاج للحد من انتشاره، والأخر يجهل الإصابة، حيث يعتبر من الأوبئة الصامتة حيث يصيب الانسان ويهدد حياته لسنوات دون أن يشعر بذلك أو تظهر عليه مضاعفات واضحة تعطل حياته وتجعله يبحث عن السبب حتى يعلم انه مصاب بفيرس بي.عدد كبير من المصابين بفيروس " بي" يقعون في الفئة العمرية المنحصرة بين 25 لـ 40 وهي غالبا تبحث عن الاستقرار وتكوين أسرة لكن تقف الاصابة حائلا، لذا بدأت " الدستور" البحث فى الحل طبيا وفقهيا.يرى هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس أنه لا مانع من الزواج وخاصة في حالة الإصابة بفيروس إلتهاب الكبد نوع B سواءً كان الشخص حاملًا للفيروس بدون إلتهاب كبدي أو كان يعاني من التهاب كبدي مع ارتفاع في انزيمات الكبد، لكن هناك شرط يضمن سلامة الشخص الغير مصاب يتمثل في التطعيم ضد الفيروس B على ثلاث جرعات، وعند تشكل الأجسام المضادة خلال نحو 40 يوم يمكن الزواج من أي حامل للفيروس B بدون أي مشكلة على الإطلاق.ويكمل: لو رغب الطرفين في الاسراع من الزواج بعد التطعيم مباشرة دون تكوين اجسام مضادة عليه من الممكن منجه الجلوبين المناعي الذي يحتوي على أجسام مضادة للفيروس B ثم أخذ التطعيم بنفس اليوم.على الطرف الآخر من القصة يوجد الشخص الغير مصاب لازال يخشى الإقبال على الزواج من حامل للفيروس ليس لسلامته الشخصية ولكن لتأثير الوباء على الإنجاب، من بين هؤلاء علا عبد الشافي، فبعد مضي عام ونصف على خطبتها خضع خطيبها لعدة فحوصات أثناء تجهيزه لأوراق السفر تمهيدًا لعمله بالإمارات وهنا اكتشف إصابته بفيروس "بي"، بعد الاستشارة الطبية تلقت صاحبة السبع وعشرين عام جرعات التطعيم، لكنها مترددة من اتمام الزواج على خطوة الانجاب وسلامة الطفل.ويوضح الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بالمنوفية انه يمكن الانجاب بسلامة لكن من المهم جدًا الانتباه إلى الأطفال القادمين من هذا الزواج بإعطائهم الأجسام المناعية خلال الساعات الأولى من الولادة بالإضافة إلى تطعيمهم وذلك ب إعطائهم وحدتين ونصف من مصل B ) )على ثلاث جرعات خاصة إذا استمر أحد الوالدين حاملًا للفيروس.وقال: خطر الفيروس يتمثل في احتمالية تطور الإصابة إلى سرطان الكبد مباشرة، دون المرور بمرحلة "تليف الكبد"، تحدث حال الإصابة به لفترة طويلة، مضيفًا أن هناك حوالي 200 ألف مصري معرضون للإصابة بسرطان الكبد مباشرة، وينتقل عن طريق نقل الدم وسوائل الجسم المختلفة لاسيما المخالطة الجنسية.عن الرأي الشرع، أجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزواج مشروعًا لِمَن قدِرَ عليه، إلّا أنه يكون حرامًا إذا أدَّى لإصابة أحد طرفيه بضررٍ محقق، وفي البداية يجب على الطرف المصاب بهذا المرض أن يخبر الطرف السليم الذي يريد الزواج به؛ لخطورة مضاعفات المرض.وزواج الطرف المصاب بهذا المرض من طرفٍ سليمٍ لم يحصل على لقاحه، هو سبيلٌ محققٌ للإصابة به عن طريق العلاقة الزوجية، ولذلك يكون حرامًا، بل صاحِبُهُ مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب؛ لأنه قد يؤدي بذلك إلى قتل الطرف الآخر بهذا المرض، الا اذا حصل الطرف السليم على التطعيم واللقاح ضده.وإذا كان الزواج قائمًا بالفعل فهو زواجٌ صحيح، لأن حرمة الزواج لا تعني بطلانه إذا حصل، غير أنه إذا كان الطرفُ السليمُ غيرَ مطعَّمٍ ضد المرض فتمنع العلاقة الجنسية حينئذٍ حتى يتم الشفاء التام، ثم تُستَأْنَف العلاقة بينهما، حتى لا تكون رخصة لطلاق وهدم الاسرة.