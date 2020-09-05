استنفار أمني بالمنطقة الأثرية بالهرم قبل قرعة مونديال كرة اليد

تشهد المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حالة من الاستنفار الأمني، استعدادا لإجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إقامتها مساء اليوم.وانتشرت قوات الأمن من الساعات الأولى تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وقوات مباحث سياحة وآثار الجيزة بأنحاء المنطقة الأثرية وسفح الأهرامات وأبو الهول ومحيط المتحف المصري الكبير.حيث ستشهد المنطقة حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلي الاتحاد الدولي للعبة.