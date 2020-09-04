رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة شيوخ جدد بالكنائس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:31 م
أندريه زكي،
أندريه زكي،
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
طباعة
شارك الدكتور القس أندريه زكي، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، أمس الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، كما شارك في تنصيب القس مراد عادل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطارِ الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد عودة العبادة الجماعية لجميع الكنائس الإنجيلية في مصر، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي شملت القاهرة والإسكندرية والمنيا الأسبوع الماضي.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الاحتفالية، مهنئًا شعب الكنيسة والسادة الشيوخ الجدد بالكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية، والقس مراد عادل بالقناطر الخيرية، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا، والقس ناجح فوزي رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس مراد عادل راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، وممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقيادات الدينية ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من القيادات والرموز الشعبية بمحافظة الإسماعيلية والقناطر الخيرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

العسل قد يقي من السرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة

محمد نبيل عن «معارض كتاب القرية»: تستهدف تحقيق العدالة الثقافية