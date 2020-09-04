حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في إطلاق شاب النيران على جاره بمنطقة كفر المنفى ما أدى لمقتله.وأشارت التحقيقات، إلى أن المجني عليه فارق الحياة متأثرا بطلق ناري خرطوش بالصدر عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم أطلق الأخير خلالها عيارا ناريا من فرد خرطوش أرداه قتيلا في الحال، وواجهت النيابة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول ارتكابه الواقعة فاعترف بارتكاب الجريمة.وقال المتهم إنه نشبت مشاجرة بينه وبين جيرانه لخلافات الجيرة، فاستعانت إحدى السيدات بزوجها الذي حضر وانهال عليه بالضرب بمعاونة آخرين ما دفعه لإخراج سلاح ناري وأطلق منه النيران فأصابت جاره وسقط غارقا في دمائه.ووجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.