«البيئة» توضح أنواع نوبات تلوث الهواء الحادة

أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام ٢٠٢٠، بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث لقش الأرز من خلال تكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة.وتستعرض «الدستور» أبرز أنواع نوبات التلوث الحادة، حيث يعد أبرزها التي تحدث في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما تكون الرياح شمالية في الغالب، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة البيئة.(1) النوبات المصاحبة للرياح الشمالية: تحدث غالبًا في شهري أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى مصادر التلوث بالقاهرة تأتي الرياح الشمالية (الشمالية الغربية والشمالية والشمالية الشرقية) - وهي الرياح الغالبة على مدار السنة - بالملوثات من شمال القاهرة ويتضمن ذلك الدخان الصادر عن حرق المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة حيث تتحد هذه الملوثات مع التلوث الموجود بالمدينة.(2) النوبات المصاحبة للرياح الجنوبية: وغالبا ما تحدث هذه النوبات في الشتاء وبداية الربيع عندما تتحول الرياح وتأتي من الاتجاهات الجنوبية. وتحمل هذه الرياح الملوثات الصادرة عن مصانع الأسمنت والطوب والمصانع الأخرى بحلوان والتبين مما يزيد من التلوث الموجود بالفعل في القاهرة.(3) النوبات التي تحدث محليا في القاهرة: يمكن أن تؤدي الرياح الهادئة وتغير درجات الحرارة إلى نوبات حادة من التلوث تسببها الملوثات الموجودة بالفعل داخل القاهرة مثل عادم المركبات والتلوث الصادر عن المصانع وحرق المخلفات الصلبة داخل القاهرة. ولا تتضمن هذه النوبات مصادر التلوث الإضافية القادمة من خارج القاهرة مثل تلك التي تحملها الرياح الشمالية أو الجنوبية.