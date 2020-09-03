الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نترات الأمونيوم قرب مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن عثوره على نحو 4 أطنان من نترات الأمونيوم قرب مرفأ بيروت، الذي تعرض لانفجار سابق الشهر الماضي بسبب المادة الكيميائية ذاتها.وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، في بيان لها مساء اليوم، إنه بناءً على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبيّن أنّها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم.وأوضح البيان أن الكمية المحتجزة يبلغ وزنها نحو 4 أطنان و350 كلج، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها.يذكر أن انفجار ضرب مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي بسبب انفجار أطنان من نترات الأمونيوم، ما تسبب في مقتل أكثر من 190 شخصًا، إلى جانب إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، بخلاف تشريد مئات الآلاف، ووقوع خسائر مادية بلغت أكثر من 15 مليار دولار.