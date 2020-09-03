«كيف ندخل الله في قلوبنا».. العظة الأحدث لأسقف الوادي الجديد

بثت إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وجاءت العظة الأخيرة لنيافته بعنوان "كيف ندخل الله في قلوبنا"، والذي ناقش خلالها ضرورة المواظبة على الصلوات وقراءة الكتاب المقدس والاستمرار في تناول الأسرار المقدسة.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.