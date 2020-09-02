كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على «إينرجي» غدًا

يحل المطرب كريم أبوزيد، ضيفًا على مروان يونس في برنامجه "بجد على الراديو"، والذي يذاع كل خميس في تمام الرابعة عصرًا على أثير راديو إينرجي 92.1.كان المطرب كريم أبوزيد قد طرح قبل شهر أول أغاني ألبومه الجديد "فكك من الناس"، والتي تحمل اسم "الدنيا حلوة"، والألبوم الجديد يضم 5 أغاني وتعاون فيها الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، ويعتبر الألبوم هو الرابع له فنيًّا.