كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على «إينرجي» غدًا

كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على «إينرجي» غدًا
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:31 م
أمير محمد خالدطباعة
يحل المطرب كريم أبوزيد، ضيفًا على مروان يونس في برنامجه "بجد على الراديو"، والذي يذاع كل خميس في تمام الرابعة عصرًا على أثير راديو إينرجي 92.1.
كان المطرب كريم أبوزيد قد طرح قبل شهر أول أغاني ألبومه الجديد "فكك من الناس"، والتي تحمل اسم "الدنيا حلوة"، والألبوم الجديد يضم 5 أغاني وتعاون فيها الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، ويعتبر الألبوم هو الرابع له فنيًّا.
كان المطرب كريم أبوزيد قد طرح قبل شهر أول أغاني ألبومه الجديد "فكك من الناس"، والتي تحمل اسم "الدنيا حلوة"، والألبوم الجديد يضم 5 أغاني وتعاون فيها الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، ويعتبر الألبوم هو الرابع له فنيًّا.