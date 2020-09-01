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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: بدء استقرار منسوب مياه النيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:48 م
منسوب مياه النيل
منسوب مياه النيل
محمد عمر
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أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية، أن محطة شندي سجلت اليوم 18.17 متر والتي تفوق أعلى قمة مسجلة 18.07 متر بـ10 سم، بينما تظل الخرطوم مستقرة على منسوب الأمس (17.52 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة 17.26 متر بـ26 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 29، 30 و31 أغسطس الماضي ستؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية غدا الأربعاء ليكون في حدود 985 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي في يومي 30 و31 أغسطس الجاري إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأشار البيان إلى استقرار النيل في المنسوب العالي في معظم الأحباس غدا عدا قطاع خشم القربة - عطبرة والذي يشهد ارتفاعًا في حدود 3 سم، كما توقعت لجنة الفيضانات أن تستقر المناسيب في محطة مدني على 20.51 متر للثلاثة الأيام القادمة، وفي محطة الكاملين تستقر على 19.08 متر، كما تسجل محطة الخرطوم استقرارا على 17.52 متر للثلاثة أيام المقبلة.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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