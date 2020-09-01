رامي جمال يفاضل بين 4 أغنيات لطرح سنجل

انتهى المطرب رامي جمال، من تسجيل 4 أغنيات جديدة ضمن أغنيات ألبومه الجديد، الذي ينوي طرحه على طريقة السنجل، لكنه يفكر في طرح أغنية منفردة هذه الأيام كبداية دعاية له.ومزج رامي، كل الألوان الموسيقية في الأغنيات الجديدة، ولم يقف على اللون التراجيدي الذي نجح فيه، بعد أن ذاق نجاحا آخر في أغنية رقص هي «سقف»، فسجل مؤخرا أغنية راقصة أخرى وأغنية رومانسية وأغنية عامة.وكان رامي، حقق نجاحا كبيرا خلال فبراير الماضي من خلال أغنية "سقف"، التي حقق بها 39 مليون مشاهدة بعد تعاونه مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما، وأخرجته من المنطقة التي عرف فيها وانتقل إلى اللون المبهج.