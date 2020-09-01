بإجراءات احترازية مشددة.. «الأديرة» تفتح أبوبها أمام الأقباط

أعلن الأنبا ساويرس، الأسقف العام، عن فتح أديرة ماربقطر بالخطاطبة، والأنبا توماس السائح، والأنبا موسى بطريق العلمين، أبوابها أمام الأقباط اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر.وقال الأنبا ساويرس، في بيانٍ له: "تبدأ تلك الأديرة في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات في حدود 5 سيارات يوميا، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء 1 ديسمبر".وتابع: "تعتذر الأديرة عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".واختتم: "يرجى الامتناع عن زيارة تلك الأديرة ممن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض مثل السعال أو التهاب في الحلق".من جهته أعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان بوادي النطرون، عن بدء استقبال الزائرين من الأقباط، وذلك بدءًا من الثلاثاء 1 سبتمبر الجاري.وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان وادي النطرون في بيان: أنه يعلن الدير عن بدء استقبال الزائرين من مستقلي الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الأباء الكهنة بموجب حجز مسبق.وأضاف الأنبا متاؤس في بيانه: أنه يعتذر الدير عن عدم استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الامتناع عن الزيارة لمن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة أو أي أعراض في الجهاز التنفسي أو السعال أو التهاب في الحلق.