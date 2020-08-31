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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

82.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا في 6 أشهر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:05 ص
التبادل التجاري
التبادل التجاري
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بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية 82.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، بانخفاض 19.1% على أساس سنوي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية –في تقرير أصدرته اليوم- أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تفشى في أنحاء العالم العام الجاري، وتواجه أفريقيا وضعا معقدا وشديدا وسط تفشي الوباء، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام وغزوات الجراد في بعض المناطق التي أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد والمجتمع الأفريقيين، ما يشكل ضغطا كبيرا على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، غير أن الجانبين يشهدان تضامنا في مكافحة الوباء وتعاونا في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن التجارة بين الصين والدول الأفريقية بدأت في التعافي منذ يونيو الماضي، حيث سجلت نموا بمقدار 3.2% و162% و8.6% على أساس شهري في كل من قيمة الصادرات والواردات والتجارة الثنائية، فيما كانت جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا ومصر وغانا أكبر خمسة شركاء تجاريين أفريقيين مع الصين في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، قامت الصين باستثمار 1.72 مليار دولار في مختلف القطاعات في أفريقيا في الفترة من "يناير – يونيو"، بزيادة 1.7% على أساس سنوي، حيث شملت الاستثمارات الصينية الجديدة 46 دولة أفريقية، وازدادت الاستثمارات الصينية بأكثر من 10% في 24 دولة منها، وأصبحت زامبيا ونيجيريا وأنجولا وأوغندا وغيرها من المقاصد الرئيسية للاستثمارات الصينية.

كما وقعت الشركات الصينية خلال الفترة المذكورة عقود مقاولة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 29.1 مليار دولار في أفريقيا، بزيادة 33.1% على أساس سنوي.

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