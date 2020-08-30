التحالف العربي يدمر زورقا مفخخا أطلقه الحوثيون بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة.وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان مساء اليوم، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق عن تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي من اليمن على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، مشيرا إلى أن بعض الشظايا سقطت على المطار أثناء اعتراض وتدمير الطائرة دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين.