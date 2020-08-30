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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض جديدة لـ«الفتوة» على شاشة MBC اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:42 م
الفتوة
الفتوة
محمد قدري
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تبدأ قناة MBC اليوم الأحد، عرضًا جديدًا لمسلسل «الفتوة» للنجم ياسر جلال والذي عرض خلال رمضان الماضي على شاشة شبكة تليفزيون الحياة، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه واعتبر ملحمة درامية جديدة.

وكان المسلسل عرض بعد رمضان الكريم مباشرة على شاشة شبكة قنوات أون واستمر في مواصلة النجاح وحقق مشاهدات وردود فعل قوية أيضا.

"الفتوة" يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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