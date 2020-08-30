غدًا.. انطلاق عرض «ملهاة السبع وصايا» بمسرح آفاق

يستقبل مسرح آفاق برمسيس٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ العرض المسرحي "ملهاة السبع وصايا".العرض دراماتورج محمد شعبان٬ رؤية وإخراج نور عفيفى.العرض مستوحى من الدراما التليفزيونية "السبع وصايا" للكاتب الكبير محمد أمين راضي.تبدأ أحداث العرض عندما تختفي جثة "إبراهيم الخيال" ويبحث أبنائه عنها حتى يحصلون على ميراثهم٬ فيبعث لهم برسائل من العالم الآخر تقودهم للحصول على ميراثهم٬ وتبدأ ابنته "روح" في تجميع إخوتها لتنفيذ وصايا إبراهيم الخيال صاحب الكرامات صاحب المقام وفي النهاية تحدث مفاجأة من العيار تنهي الأحداث ملهاة كوميدية وإحداث مثيرة للغاية.يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.