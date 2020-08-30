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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. انطلاق عرض «ملهاة السبع وصايا» بمسرح آفاق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:32 ص
مسرح
مسرح
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح آفاق برمسيس٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ العرض المسرحي "ملهاة السبع وصايا".

العرض دراماتورج محمد شعبان٬ رؤية وإخراج نور عفيفى.العرض مستوحى من الدراما التليفزيونية "السبع وصايا" للكاتب الكبير محمد أمين راضي.

تبدأ أحداث العرض عندما تختفي جثة "إبراهيم الخيال" ويبحث أبنائه عنها حتى يحصلون على ميراثهم٬ فيبعث لهم برسائل من العالم الآخر تقودهم للحصول على ميراثهم٬ وتبدأ ابنته "روح" في تجميع إخوتها لتنفيذ وصايا إبراهيم الخيال صاحب الكرامات صاحب المقام وفي النهاية تحدث مفاجأة من العيار تنهي الأحداث ملهاة كوميدية وإحداث مثيرة للغاية.

يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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