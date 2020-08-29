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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادرة معدات تصوير فيلم «30 مارس» للفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:56 م
دينا الشربيني وأحمد
دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي
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ضبط حي الدقي مساء السبت، استوديو غير مرخص أعدته شركة دانا للإنتاج السينمائي لتصوير فيلم "30 مارس" للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة دينا الشربيني.

وقال حي الدقي في بيان إنه رصد إدارة شركة دانا للإنتاج السينمائي شقة سكنية وحولتها إلى استوديو أعلى سطح العقار، وبمداهمة الشقة بالتنسيق مع شرطة المرافق تبين أن الشركة تصور فيلم "٣٠ مارس" بطولة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي والفنانة دينا الشربيني، فتحفظت على معدات التصوير وأوقفت النشاط.

وأضاف الحي أنه وقع غرامة قدرها 30 ألف جنيه على شركة الإنتاج نظير استرداد معدات التصوير، وتعهدت الشركة بالتقدم على التصالح في مخالفات التنظيم وكذا في تغير الاستخدام
من سكني إلى استوديو تصوير.

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