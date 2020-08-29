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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: «الدولة مينفعش تغيب تانى.. والله غالب»

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:47 م
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "عايز أقول للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والإعلاميين اللى بيتابعونا والمفكرين لو من فضلكم شوفتوا مصر العشرينات، وإسكندرية العشرينات، وشوفتوا إسكندرية 2000، سوف تجدوا الفاصل كبير أوي لكنه ليس إيجابي، يا ترى إيه اللي خلانا كده، وإيه اللي حصل عندنا في الستين سنة اللي فاتوا، إحنا النهارده بعد ما الدنيا اتطورت في كل شيء وفي كل النظم نبقى إحنا متراجعين كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية، اليوم السبت: "أنا عايز أقولكم إننا صرفنا على محافظة القاهرة ما يقرب من 350 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية، شوفوا لو أنا صرفتهم في العاصمة بس كانت هتغطي جزء كبير جدًا من المرافق لحجم نصف الأراضي، وهنبني ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدًا، لكن إحنا اضطرينا ننفق هنا لأننا نسينا نعمل المدن، كان المفروض في إسكندرية أنها بتشيل 2.5 مليون أنها تفضل تشيل نفس الرقم، ونيجي في حته تانية من سيدي كرير وأنت طالع وتعمل مدينة جديدة وتبقى إسكندرية الجديدة".

وتابع الرئيس السيسي: "يبقى النهارده الإنفاق اللي صرفناه على الإسكندرية في الـ30 سنة اللي فاتوا، والله لا يساوي أننا كنا نعمل مدينة جديدة في سيدي كرير، لكن إحنا معملناش كده عشان غابت الدولة، بس مينفعش الدولة تغيب تاني، إن غابت مصر تاني نبقى بنأجل التطوير 100 سنة، وأنا مقدرش أقبل كده طول ما أنا هنا، الناس هتبقى زعلانة أو متضايقة ميجراش حاجة، لو أنتو مش عايزني أبقى موجود هنا أنا معنديش مشكلة، بس أنا لا يمكن والله أبقى موجود في مكان إلا والإصلاح يكون قدام عنيا، والله غالب على أمري".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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