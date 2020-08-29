عرض أولى حلقات حكاية «أمل حياتي» لـ حنان مطاوع.. الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت أولى حلقات حكاية "أمل حياتي" من المسلسل الدرامي "إلا أنا"، والتي تخوض بطولتها الفنانة حنان مطاوع.ومن المقرر أن ينطلق المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة "dmc"، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على "dmc دراما"، بالإضافة إلى منصة "Watch it" الإلكترونية.مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.حكاية "إلا أنا" يشارك في بطولتها كل من الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامى الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام.والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.