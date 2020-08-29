علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

خلص علماء من جامعة قوانجتشو الطبية في الصين إلى أن النوم أكثر من ساعة خلال النهار قد يؤدي إلى الوفاة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جمع العلماء بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شخصا، كان 39% منهم ينامون أثناء النهار.وأظهرت نتائج تحليل المعلومات أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد على 34%، وفق مجلة "MedicalXpress".ووفقا للعلماء، فإن النوم لأي فترة أثناء النهار يزيد من خطر الوفاة بنسبة 19%.وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين النوم وخطر الموت كانت أقوى لدى النساء وكبار السن، حيث بلغت النسبة 22% و17% على التوالي.