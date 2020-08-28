أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

وهذا ترتيب أغنياء العالم الآن:

قالت وكالة "بلومبرج" إن أكثر من 34 أغنياء العالم قد سجلوا زيادة فى ثرواتهم العائلية الضخمة بالفعل، وذلك رغم الصدمة الاقتصادية التى سببتها وباء كورونا.1. بيزوس صاحب أمازون ثروته 200 مليار دولار، + 84.8 مليار دولار.2. بيل جيتس صاحب مايكروسوفت ثروته 125 مليار دولار، + 11.9 مليار دولار.3. مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" ثروته إلى 111 مليار دولار، + 32.4 مليار دولار.4. موسك صاحب تسلا موتورز، تضاعفت ثروته 105 مليار دولار، + 77.2 مليار دولار.5. برنارد أرنولت رجل الأعمال الفرنسي ثروته إلى 86.6 مليار دولار، + 1.37 مليار دولاروسيطر أصحاب الشركات التكنولوجية على المراكز الأربعة الأولى من مؤشر بلومبرج، + تخطت الـ200 مليار دولار خلال عام 2020.