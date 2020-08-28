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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن المنافذ» يشن حملات مكبرة بالمحافظات ويضبط 7 قضايا تهريب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:42 م
حملات مكبرة
حملات مكبرة
مريم جبل و عمرو المزيدى
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية – مستحضرات تجميل بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 4 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1250 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 216 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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