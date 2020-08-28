شعبة الذهب تكشف سعر جرام المصنعية

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سعر المصنعية لا يدخل في جيوب التجار.وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصنعية تتحدد بعدة عوامل، وأن هناك تكنولوجيا في التصنيع يتم استخدامها خلال صناعة الذهب.وحدد إيهاب، أن بداية سعر المصنعية لجرام الذهب تبدأ من 25 جنيهًا، موضحا أن السعر الأقصى للمصنعية لا يستطيع تحديده، فهو يرجع لعدة عوامل فهناك مشغولات يتم صناعتها يدويًا.كانت قد شهدت أسعار الذهب تراجع في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلي 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلي 1922 دولار الآن.