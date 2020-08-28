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عالم

إصابات كورونا تصل لـ18706 حالات بكوريا الجنوبية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:01 ص
كورونا بكوريا الجنوبية
كورونا بكوريا الجنوبية
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 18 ألفًا و706 حالات حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت سول، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبية 313 حالة، فيما تعافى 14 ألفًا و461 من الفيروس، بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في كوريا الجنوبية.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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