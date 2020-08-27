التحالف يدمر صاروخا باليستيا استهدف جنوبي السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، عن اعتراض قوات التحالف المشتركة مساء اليوم، لصاروخ بالستي وتدميره أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران.وأكد المتحدث باسم التحالف في بيان اليوم، أن جماعة الحوثي تقوم بهذا الأمر بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".واعترضت ودمرت قوات التحالف مؤخرا العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي استهدفت السعودية وأطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.