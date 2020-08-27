نائب مجلس السيادة السوداني يبحث آليات مبادرة السلم الاجتماعي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، بالعاصمة جوبا بأعضاء مبادرة السلم الاجتماعي، والذي يتشكل من مجموعة تنظيمات لحركات الكفاح المسلح بدارفور.وبحث الجانبان آليات قيام منتدى السلم الاجتماعي بولايات دارفور للتبشير بالسلام الاجتماعي وسط المكونات المجتمعية من أجل تنفيذ السلام، كما أكد الاجتماع على أهمية إنجاح المنتدى لبناء أسس جديدة للسلم الاجتماعي وقبول الآخر، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".كما التقى دقلو بوفد من الحركة الشعبية الجبهة الثالثة، وبحثا سير مفاوضات السلام الجارية بالعاصمة جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية.وتستعد الحكومة السودانية لتوقيع اتفاق سلام مع العديد من الحركات المسلحة بوساطة أفريقية، ومفاوضات تستضيفها دولة جنوب السودان.