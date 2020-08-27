تحطيب صعيدي قبل بدء حفل علي الحجار بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

أدت فرقة مركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي، عرضًا استعراضيًا للتحطيب والعروض الفنية، قبل بدء حفل الفنان على الحجار الذي يستضيفهالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية الليلة.وقدمت الفرقة عرضًا بالعصا، تمهيدًا لحفلتهم التي يستضيفها مسرح مكتبة الإسكندرية، غدًا الجمعة، حيث تفاعل جمهور مكتبة الإسكندرية مع العرض الفني الذي قدمته.ويحيي الفنان على الحجار، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي يقيمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.ويقدم «الحجار» خلال حفل اليوم مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزا في مصر والعالم العربي.