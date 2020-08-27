فى عيد ميلادها.. أزمة تعرضت لها هيدى كرم بسبب ثورة يناير

لم يكن جمال الفنانة هيدي كرم تذكرة عبروها إلى قلوب الجمهور فحسب، بل أهلتها براعتها فى التمثيل لتلعب عددًا من الأدوار، وتقنع المشاهد بها، حتى إن كانت لا تناسب ملامحها الرقيقة، كما حدث فى مسلسل "سابع جار"، ولم يختلف الواقع فى حياتها عن التمثيل، فهي مرت بعدة أزمات أيضًا، ترصدها "الدستور" فى عيد ميلادها الـ40.تعرضت هيدي كرم، لعدد من الأزمات، خاصًة بعد ثورة 25 يناير 2011، على رأسها المرور بأزمة مادية، بسبب قلة العمل نتيجة الأحداث التي وقعت في هذا التوقيت، ثم اضطرت لبيع سيارتها من أجل الحصول على المال.وقالت "كرم" في برنامج "عقارب الساعة" المذاع على فضائية "النهار": "الثورة قعدتنا في البيت، وكان عندي مصاريف كتير، وصحيت في يوم ملقتش معايا فلوس فقررت أبيع العربية".