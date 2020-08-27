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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلادها.. أزمة تعرضت لها هيدى كرم بسبب ثورة يناير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:49 م
هيدي كرم
هيدي كرم
هاجر رضا
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لم يكن جمال الفنانة هيدي كرم تذكرة عبروها إلى قلوب الجمهور فحسب، بل أهلتها براعتها فى التمثيل لتلعب عددًا من الأدوار، وتقنع المشاهد بها، حتى إن كانت لا تناسب ملامحها الرقيقة، كما حدث فى مسلسل "سابع جار"، ولم يختلف الواقع فى حياتها عن التمثيل، فهي مرت بعدة أزمات أيضًا، ترصدها "الدستور" فى عيد ميلادها الـ40.

تعرضت هيدي كرم، لعدد من الأزمات، خاصًة بعد ثورة 25 يناير 2011، على رأسها المرور بأزمة مادية، بسبب قلة العمل نتيجة الأحداث التي وقعت في هذا التوقيت، ثم اضطرت لبيع سيارتها من أجل الحصول على المال.

وقالت "كرم" في برنامج "عقارب الساعة" المذاع على فضائية "النهار": "الثورة قعدتنا في البيت، وكان عندي مصاريف كتير، وصحيت في يوم ملقتش معايا فلوس فقررت أبيع العربية".

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