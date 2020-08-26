لم ينطقوا بحرف واحد.. السادات يطالب بإعلان أسماء النواب غير المتفاعلين

دعا النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى كشف أسماء النواب الذين لم يتفاعلوا نهائيًا مع أعمال المجلس خلال دور انعقاده الخامس.وقال السادات في بيان تضمن قراءة سريعة حول حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس: "وفق إحصاءات المجلس الذي أكد أن دور الانعقاد الخامس شهد تنظيم 63 جلسة عامة، بلغت مدتها نحو 270 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبًا، بما يكشف أن هناك 75 نائبًا لم ينطقوا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر الماضي".ودعا السادات مجلس النواب إلى كشف أسماء هؤلاء النواب الذين لم ينطقوا بحرف واحد على مدار دور انعقاد كامل استمر لقرابة 11 شهرًا، وذلك حتى يتسنى للرأي العام، خصوصًا ناخبيهم أن يعرفوا من أدى دوره ومن تقاعس خصوصًا ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب فى القريب العاجل.وأضاف أن الكشف عن هؤلاء النواب، لكي يتعلموا الدرس ويتعظ غيرهم فيؤدي الجميع دوره بما يعود بالنفع في النهاية على الوطن والمواطن.