علي ربيع يهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده (صورة)

هنأ الفنان علي ربيع الفنان محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر علي ربيع صوره مع محمد عبدالرحمن، وعلق عليها، قائلًا: "كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مهنئين نجم مسرح مصر بعيد ميلاده.وكانت آخر أعمال الفنان علي ربيع، مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، الذي يشارك في بطولتها أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.