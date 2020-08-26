حجز صاحب شركة لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، حجز صاحب شركة متهم بحيازة 14540 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بمنطقة الأزبكية، على ذمة التحريات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته 14540 قطعة غيار سيارات "فيوزات، لمبة فانوس، بوجيهات" بدون مستندات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.