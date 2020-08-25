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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي: قمة مصر والعراق والأردن مهمة للمنطقة العربية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:33 م
قمة مصر والعراق والأردن
قمة مصر والعراق والأردن
محمد عمر
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أكد الدكتور علي التميمي الخبير القانوني والسياسي العراقي، أن القمة الثلاثية التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مهمة جدا ليس فقط لبغداد ولكن لدول المنطقة العربية.

وقال التميمي في تصريح لـ"الدستور" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة اتبع سياسة الباب المفتوح ليصلح ما أفسدته السياسيات السابقة من انغلاق العراق على محيطه العربي، فالدول العربية هي بوابة حل المشكلات الموجودة في الداخل العراقي وهذا ما يثبته التاريخ البعيد وليس القريب فقط، وخاصة القاهرة التي تعد فاعل استراتيجي مهم ومركز الإشعاع العربي.

وأضاف: "العراق في ثمانينات القرن الماضي كان يعتمد على القاهرة بشكل كبير في التعاون الاقتصادي والاستراتيجي لذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق متطورة بوجود الأيدي المصرية".

وأوضح الخبير العراقي أن العراق اليوم يستطيع إعادة الاستثمار مع الشركات المصرية أو الأردنية عن طريق جذب المستثمرين وأيضا تعزيز التبادل النفطي والاقتصادي مع هذه الدول ودعم حركة الاستيراد والصناعة، مشيرا إلى أن المسألة الصناعية والاستثمارية مهمة جدا بين الدول الثلاث لتكون بديلا للشركات الأجنبية الموجودة في بغداد.

وتعليقا على الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق، أوضح التميمي أن هذه الأمر مخالف للقانون الدولي ومخالف أيضا للمواد رقم 1 و2 و3 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لأنها تؤكد على سيادة الدول وعدم المساس بها وأيضا تركيا احتلت أجزاء من العراق وهذا مخالف لمبدأ السيادة وكذلك القانون الدولي.

وأشار الخبير العراقي إلى أن العراق لم يعقد مع تركيا اتفاقيات سابقة أو جديدة بشأن تنظيم المياه في نهري دجلة والفرات ما جعل أنقرة تتمادى وتستخدم المياه كسلاح في المعركة ضد بغداد.

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