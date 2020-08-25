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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لـ رانيا منصور من زفاف شقيقتها التوأم (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:04 م
رانيا منصور
رانيا منصور
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور، متابعيها، صورا جديدة لها من حفل زفاف شقيقتها التوأم الفنانة نورهان منصور، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا منصور على الصور قائلة: "الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيانا مبروك مبروك.. حبايب قلبي ربنا يسعدكم يارب"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

وتزوجت نورهان منصور، عمرو كمال، مدير عام البرامج بشركة سينرجي، وشهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان منصور مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة، رانيا منصور، سلوى عثمان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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