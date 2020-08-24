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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى شطب سامح عاشور وأبوالعلا من نقابة المحامين لـ11 أكتوبر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:38 م
تأجيل دعوى
تأجيل دعوى
عماد سليمان
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبوالعلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لجلسة ١١ أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبوالعلا عبد الرحيم.

وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبوالعلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.

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