روسيا تحبط نشاط قناة لتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يرصد إحباط الاستخبارات الروسية نشاط قناة تجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا.وأظهر مقطع الفيديو، عددًا من رجال الأمن وهم في عملية للقبض على بعض العناصر، قبل أن يقوموا باقتياد هذه العناصر وتكبيل أيديهم.وكشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية "الاستخبارات" عن إحباطها نشاط قناة لتجنيد مسلحين لصالح تنظيم داعش الإرهابي، كان من المخطط نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوفه هناك.وكشفت القوى الأمنية الروسية عن مخططات تمويل الإرهابيين ومسارات الحركة السرية للمسلحين، ورفعت قضية جنائية ضد المتورطين في هذه النشاطات.