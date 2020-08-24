«إن بى سى»: تجهيزات خطاب ترامب بالبيت الأبيض تشبه المهرجان

يستعد فريق حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بكل قوتهم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث وضعوا الأضواء ومكبرات الصوت ومنصة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب قبوله كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.يأتي ذلك فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى للحزب الجمهوري الذي يبدأ اليوم الإثنين ويستمر حتى الخميس 27 أغسطس، وجلبت الشاحنات أعمدة وعوارض معدنية طويلة، وتم تجهيز معدات البناء بالقرب من حديقة الورود.فيما أوضحت شبكة «إن بي سي» نيوز أنه غير مسبوق في السياسة الحديثة أن يتم استخدام البيت الأبيض كموقع لحدث سياسي صريح، حيث يحتفظ الرؤساء السابقين ببعض الحدود بين منصب الرئاسة ومحاولات إعادة انتخابهم.وقالت الشبكة إن ترامب دأب على تحطيم العديد من المعايير لعدة أشهر، وظهر ذلك في هجومه على منافسه الديمقراطي جو بايدن من حديقة الورود وتشغيل مقاطع فيديو على غرار الحملة في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض، مشيرةً إلى أن خطابه في المؤتمر في أهم لحظة انتخابية لمرشح سيمثل أكثر الخطوط تداخلا حتى الآن.من جهته، قال ترامب عن خطابه في البيت الأبيض "سيكون موقعًا مناسبًا للغاية سيكون إلى حد بعيد المواقع الأقل تكلفة"، مضيفًا أنه سيكون هناك القليل جدًا من حيث السفر الهائل والآمن وتوفير الطائرات، أعتقد أنها ستكون فكرة مريحة للغاية.وأضافت الشبكة أنه تم إبعاد معظم التجهيزات في البيت الأبيض عن الأنظار، وتمت تغطية النوافذ الموجودة على زوج من الأبواب الفرنسية التي تواجه حديقة الورود والتي يمكن للصحفيين رؤيتها من خلالها.ووصفت الشبكة إعداد البيت الأبيض لاستضافة المؤتمر بأنه أشبه بمهرجان الموسيقى، حيث تم تركيب أضواء علوية ومكبرات صوت.كما سيتم إلقاء خطاب واحد على الأقل في المؤتمر من داخل البيت الأبيض، حيث إنه من المتوقع أن تلقي السيدة الأولى ميلانيا ترامب خطابها من حديقة الورود التي تم تجديدها مؤخرًا.وقالت حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إنهما سيعوضان الحكومة الفيدرالية عن أي أموال يتم دفعها.من جانبها، أصدرت إيريكا هامريك نائبة رئيس وحدة قانون هاتش لمكتب المستشار الخاص، مذكرة تفيد بعدم وجود مشاكل مع ترامب أثناء إلقاء خطابه من البيت الأبيض، حيث إن قانون هاتش لا يشمله هو ونائبه مايك بنس، لكنها وجهت تحذيرًا للموظفين الآخرين المشاركين في الحدث.وكتبت هامريك: "الرئيس ونائب الرئيس غير مشمولين بأي من أحكام قانون «هاتش»، وبناءً عليه، فإن قانون هاتش لا يمنع الرئيس ترامب من إلقاء خطاب قبول المجلس الوطني الجمهوري على أرض البيت الأبيض ومع ذلك، فإن موظفي البيت الأبيض مشمولون بقانون هاتش، لذلك قد تكون هناك آثار لقانون هاتش على هؤلاء الموظفين، اعتمادًا على مستوى مشاركتهم في الحدث وموقعهم في البيت الأبيض".وكانت الحملة قد أعلنت أن إيفانكا ترامب ستقدم والدها بصفتها الشخصية كابنته وليست مستشارة للبيت الأبيض ومن ثم لا تتناقض مشاركتها مع قانون هاتش.