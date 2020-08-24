«الأرصاد»: لن نشهد مفاجآت في حالة الطقس الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم عن المعدلات الطبيعية، ولكن السواحل الشمالية ما زالت تشهد حالة من الاعتدال.وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم، منوها بأنه سيكون هناك نشاط للرياح ليلا خلال الفترة المقبلة.وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس لن يشهد أي ظواهر جوية مفاجئة على مدار الستة أيام المقبلة، حيث سنشهد فقط شبورة مائية تبدأ من الفجر وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.