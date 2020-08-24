طلب إحاطة بـ«النواب» لإعادة النظر فى منع قطارات الصعيد من دخول «رمسيس»

طالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بالعدول عن قراره بشأن فصل قطارات الوجه البحري عن قطارات الصعيد بنقل الأخيرة من محطة رمسيس إلى بشتيل الجديدة.وقال «نظير»، في طلب إحاطة عاجل تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير النقل، إنه كان يتعين التريث بعض الشئ في هذا القرار، لعدم إثارة أبناء الصعيد، لاسيما وأن الدولة بكل مؤسساتها ووزراتها سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي يضعها رئيس الدولة نصب عينيه كهدف رئيسي، لتخفيف الزحام عن القاهرة الكبرى.وتابع: «كان من الأفضل الإنتظار حتى نرى تأثير انتقال كل المؤسسات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار، الذي أثار شئ من الاحتقان لدى أبناء الصعيد، وحتى لا يشعرون بأن هناك جزء من أبناء الوطن يتم تمييزه وآخر لا يتميز بشئ».