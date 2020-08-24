مصطفى محمد: الزواج لم يؤثر على أدائى فى الملعب

قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن زواجه لم يؤثر عليه سلبًا في الملعب كما يعتقد البعض، بل كان دافعًا له ومحفزًا من أجل تقديم أداء أفضل، مشيدًا بزوجته التي تدعمه بشكل مستمر ومتواصل، وتابع:"واقفة جنبى وتشجعنى بشكل مستمر.. والله على طول فى ضهرى".وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الزواج كان دافعًا له فى تحسين مستواه، وتابع:"أنا اتجوزت وبعد أسبوعين دخلت معسكرات ووزنى نزل".وعلق مصطفى محمد على مباراة القمة قائلًا:"حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها".