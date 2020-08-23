رامي جمال يستعد لطرح أغنية سنجل جديدة

أعلن المطرب رامي جمال، عن نيته لطرح أحدث أغنياته خلال الأيام المقبلة على طريقة السنجل.وكتب رامي جمال، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "أغنية سنجل جديدة قريبًا جدًا.. أنا في العادة مبحبش انزل سنجل بس في أغاني متستناش يا رب تعجبكم بقي"، دون الإعلان عن اسم الأغنية وصناعها.من جانبه، يواصل المطرب رامي جمال، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير "أنا لوحدي"، والذي طرح مطلع العام الجاري بعنوان "أنا لوحدي"، وكانت من ضمن أغنيات الألبوم فيديو كليب "سقف"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.