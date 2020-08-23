صحيفة يونانية: مخططات أردوغان لحشد المسلمين وراءه «فشلت»

أكد موقع "جريك سيتي نيوز" اليوناني، أن تركيا تواجه دولًا حافظت على موقف محايد إيجابي تجاهها في النزاعات الثنائية مع اليونان.وتابع أنه مع اندلاع أزمة يونانية تركية أخرى على قدم وساق، فإن النتائج التي يمكن استخلاصها كثيرة - دبلوماسيًا وعسكريًا، ولكن كل هذا ينبع من افتراض مشترك، فبقدر ما تهدف السياسة الخارجية التركية إلى تجسيد رؤى عظيمة، سواء كانت تشمل الاستحواذ على مناطق بحرية أو حتى الاستحواذ على أراضي برية على حساب الدول المجاورة، فإن الأزمات التركية مع الدول المجاورة تزداد من حيث التردد والشدة.وأضاف أن قيام تركيا بزعزعة استقرار دول المنطقة، واتباعها سياسة القطيعة، رفعت من درجة مواجهتها مع جميع البلدان، حتى الدول التي كانت تفضل اتخاذ موقف محايد أصبحت معادية الآن وترفض تحركات الرئيس رجب طيب أردوغان العدوانية.وأشار إلى أن هذا الاتجاه آخد في التصاعد المستمر، وأصبح الوضع الجيوسياسي غير موات، فتدخل تركيا في ليبيا يأتي من أجل دعم جماعة الإخوان وهو ما أزعج العديد من الدول العربية وكشف طموحات أردوغان بتولي زمام القيادة السياسية الأمر الذي رفضه القادة العرب.وأوضح أن مخططات أردوغان بتحويل آيا صوفيا لمسجد لم تحشد المسلمين وراء أردوغان كما كان يطمح بل كان لها تأثير سلبي معاكس، حيث رفض العرب الاعتداء على حقوق المسيحيين وتحويل كنيسة تاريخية أثرية لمسجد.