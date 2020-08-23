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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

141 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:22 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أمس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 341 ألفا و70 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة سادات لاري - في تصريح أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم تسجيل 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 19 ألفا و492 شخصا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة بالفيروس.



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