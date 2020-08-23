برلمانى: مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مواجهة فيروس كورونا

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصر حققت نجاحا في مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بدأ تسجيل حالاته الأولى المصابة بالأقصر، ما جعلها تتخطى الموجة الأولى بأقل الخسائر، إلا أنه تسيطر على العالم حالة من القلق خوفًا من موجة ثانية للفيروس بدأت بالفعل في بعض الدول الأوروبية، لذا اتخذت مصر خطوات استباقية استعدادا لها.وقال مشهور، فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض تعود إلى عدم حذر المواطنين، بالرغم من التحذيرات المستمرة من قبل وزارة الصحة المصرية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.وأشاد النائب بوضع وزارة الصحة استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية مع بداية فصل الشتاء، من خلال تخصيص مستشفيات للفرز.